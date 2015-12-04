У Києві відбудеться світова прем'єра мультимедійної виставки "Імресіонізм: всі грані"

4 грудня о 17:00 у ТРЦ «ART MALL» відбудеться світова прем'єра мультимедійної виставки «Імпресіонізм: всі грані» («Impressionism: all the shades»).

Вперше у виставковому просторі A-Gallery можна буде побачити унікальне аудіо-візуальне арт-шоу, що познайомить публіку з роботами найвідоміших імпресіоністів, нео- і пост-імпресіоністів. У просторі галереї перед глядачем постануть цифрові проекції картин-шедеврів, оригінали яких зберігаються в різних музеях світу.

Арт-шоу «Імпресіонізм: всі грані» – це мультимедійна постановка, епізоди якої присвячені творчості Е. Мане, О. Ренуара, П. Сезанна, К. Моне, К. Піссарро, П. Сіньяка, П. Ґоґена, В. Ван Гога та інших художників, чиї роботи давно включено до скарбниці світових творів мистецтва.

Єдиний аудіо-візуальний простір, створений за допомогою 52-х проекторів і унікальної технології A-Sense, дає реальний ефект присутності і дарує відвідувачам незабутнє занурення до фантастичного світу сяючого кольору і поетичних образів мистецтва імпресіоністів.

Завдяки інноваційним технологіям світло, фарби, динаміка рухів і звук заповнять весь простір галереї, а її стіни, фактично перетворені на величезний 200-метровий екран, дозволять максимально точно показати глядачам деталі, колір і фактуру живописних творів.

Анімація, 3D-моделювання та художні спецефекти буквально оживлять більше тисячі картин, дозволяючи відвідати квітучі сади, написані К. Моне, і побачити паризькі вулиці такими, якими бачив їх К. Піссарро. Новітні мультимедійні технології покажуть береги річки Сени з борту човна-студії Е. Мане, і проведуть до знаменитого кабаре «Мулен Руж» разом з А. Тулуз-Лотреком. Пейзажі південної Франції у виконанні П. Сезанна і В. Ван Гога зміняться подорожжю до Полінезії для зустрічі з персонажами картин поля Гогена.

Музичний супровід, що включає до себе як шедеври класичної музики, так і мелодійні композиції сучасних авторів, створить неповторний настрій, підкреслюючи різноманітність і особливості робіт кожного з художників.

Мультимедійний проект «Імпресіонізм: всі грані» присвячений революційному періоду в історії живопису.

Потрібна акредитація. Телефон: (067) 554-44-03, e-mail: be@art-mall.com.ua​

Відвідати виставку «Імпресіонізм: всі грані» будь-який бажаючий зможе в мультимедійній галереї A-Gallery в ТРЦ ART MALL за адресою: м Київ, вул. Заболотного, 37.

Час роботи виставки з 10:00 до 22:00.

Інформація на сайті: www.art-mall.com.ua