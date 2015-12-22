Презентація аналітичної доповіді "Перспективи окупованого Донбасу"

22 грудня 2015р. об 11:00 у приміщенні “Майдана закордонних справ” (вул. Михайлівська, 22а) агенція Digests & Analytics Ukraine презентуватиме аналітичну доповідь “Перспективи окупованого Донбасу”. У доповіді буде представлений аналіз поточної соціально-економічної та політичної ситуації донбаських “республік”, політика України щодо цієї окупованої території і можливі сценарії розвитку подій.

Формат: круглий стіл.

Доповідачі - Вадим Хомаха і Євгенія Кубах, агенція Digests & Analytics Ukraine.

Модератор – Богдан Яременко, "Майдан закордонних справ".

Агенція Digests & Analytics Ukraine заснована під час подій Майдану у грудні 2013 року для незаангажованого аналізу подій в Україні і навколо неї. Сфера діяльності - воєнна, політична аналітика, інформаційна безпека і контрпропаганда, медіа проекти, направлені заохочення до національного діалогу та інформування громадськості про хід реформ. Дайджестами агенції користуються державні службовці різних гілок влади і силових структур, політики, дипломати, бізнесмени, представники міжнародних гуманітарних та благодійних організацій.