Улюблена блогерка Трампа пояснила, чому він закликав усунути Зеленського від влади

Нещодавні різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу українського лідера Володимира Зеленського можуть бути реакцією на публічну критику "дизельної угоди" з боку Києва. Таку думку висловила наближена до Трампа американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв’ю РБК-Україна.

Лумер прокоментувала нещодавній допис Трампа в соціальних мережах, у якому американський президент заявив, що йому нібито легше вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами інфлюенсерки, вона не хотіла б говорити від імені глави Білого дому та пояснювати його справжні мотиви. Водночас Лумер звернула увагу на послідовність подій і припустила, що пости Трампа в соцмережі могли бути спровоковані висловлюваннями українського лідера.

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На її думку, якби Зеленський не критикував Трампа в медіапросторі після дизельної угоди з РФ, відповідного допису на сторінці Трампа могло б і не з'явитися.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападок у ліберальних ЗМІ", - каже Лумер.

Вона наголосила, що українському лідеру варто враховувати цю обставину у подальших відносинах із Вашингтоном.

"Це те, про що йому слід пам'ятати", – додала інфлюенсерка.

Заочна сварка Трампа і Зеленського

Як писав УНІАН, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський різко розкритикував домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного палива. Він назвав дії США нечесними і не партнерськими, зазначивши, що українську переговорну команду використали як "ширму", а угода дає Росії додаткові кошти на війну проти України. Зеленський охарактеризував це як "слабке рішення сильних партнерів" і порівняв його з "подарунком Путіну на день народження".

У відповідь Трамп розкритикував Зеленського і відкрито закликав до зміни президента України. Американський лідер звинуватив українського президента у створенні проблем для світу (зокрема через удари по російських НПЗ, які, на його думку, впливають на ціни на дизель) і заявив, що у Зеленського було багато можливостей закінчити війну, але він цього не робить. 

Пізніше Трамп заявив, що йому простіше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським.

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