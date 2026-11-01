Улюблена блогерка Трампа пояснила, чому він закликав усунути Зеленського від влади

Блогерка вважає, що Зеленському варто бути більш стриманим у публічних коментарях щодо Трампа.

Нещодавні різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу українського лідера Володимира Зеленського можуть бути реакцією на публічну критику "дизельної угоди" з боку Києва. Таку думку висловила наближена до Трампа американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв’ю РБК-Україна.

Лумер прокоментувала нещодавній допис Трампа в соціальних мережах, у якому американський президент заявив, що йому нібито легше вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами інфлюенсерки, вона не хотіла б говорити від імені глави Білого дому та пояснювати його справжні мотиви. Водночас Лумер звернула увагу на послідовність подій і припустила, що пости Трампа в соцмережі могли бути спровоковані висловлюваннями українського лідера.

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На її думку, якби Зеленський не критикував Трампа в медіапросторі після дизельної угоди з РФ, відповідного допису на сторінці Трампа могло б і не з'явитися.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападок у ліберальних ЗМІ", - каже Лумер.

Вона наголосила, що українському лідеру варто враховувати цю обставину у подальших відносинах із Вашингтоном.

"Це те, про що йому слід пам'ятати", – додала інфлюенсерка.

Заочна сварка Трампа і Зеленського

Як писав УНІАН, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський різко розкритикував домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного палива. Він назвав дії США нечесними і не партнерськими, зазначивши, що українську переговорну команду використали як "ширму", а угода дає Росії додаткові кошти на війну проти України. Зеленський охарактеризував це як "слабке рішення сильних партнерів" і порівняв його з "подарунком Путіну на день народження".

У відповідь Трамп розкритикував Зеленського і відкрито закликав до зміни президента України. Американський лідер звинуватив українського президента у створенні проблем для світу (зокрема через удари по російських НПЗ, які, на його думку, впливають на ціни на дизель) і заявив, що у Зеленського було багато можливостей закінчити війну, але він цього не робить.

Пізніше Трамп заявив, що йому простіше мати справу з Путіним, ніж із Зеленським.

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