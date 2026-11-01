Трамп намагався розвалити проєвропейський уряд Польщі, – The Atlantic

Трамп радив польскому міністру вийти з уряду й об’єднатися з ультраправими, які зараз в опозиції.

Білий дім агресивно тисне на європейських політиків, прагнучи посилити вплив правих популістів і націоналістів, одночасно підриваючи ліберально-демократичні уряди. Про це пише пише The Atlantic.

Так, за інформацією видання, президент США Дональд Трамп особисто натякнув міністру оборони Польщі Владиславу Косіняку-Камишу, що його становище у Вашингтоні значно покращилося б, якби він залишив чинну урядову коаліцію, що складається з ліберальних проєвропейських партій, та домовився про співпрацю з польськими націоналістами й ультраправими.

Інцидент стався навесні під час візиту Косіняка-Камиша до Вашингтона. Міністр приїхав на церемонію вручення Медалі Пошани американському військовому, який урятував життя польського солдата в Афганістані. Після заходу Трамп запросив польського політика на окрему розмову та дав зрозуміти, що у Вашингтоні до нього ставилися б прихильніше в разі виходу з чинної коаліції.

Відео дня

Як зазначає The Atlantic, Косіняк-Камиш, який очолює Польську селянську партію, що входить до правлячої коаліції, не скористався пропозицією американського президента.

"Американський президент просить політика в союзній іноземній державі змінити коаліцію? Нічого подібного в Польщі не відбувалося з часів, коли радянські лідери вирішували, яким польським комуністам правити", - йдеться у публікації.

Автор наголошує, що це не перший випадок підтримки Трампом польських правих сил. Під час президентської кампанії у Польщі він відкрито підтримував ультраправого кандидата Кароля Навроцького, а після його перемоги неодноразово приписував собі заслугу в цьому результаті.

Публікація також розповідає про подібні спроби впливу Білого дому на внутрішню політику Румунії та Німеччини. Зокрема, американські представники, за даними видання, сприяли політичним силам, близьким до руху MAGA, зокрема тим, які мають проросійські погляди.

Автор публікації звертає увагу, що ці зусилля Вашингтона до певної міри суперечать закликам Трампа до європейських союзників посилювати власну оборону. Адже деякі політичні сили, які отримують прихильність адміністрації США, виступають проти військової допомоги Україні, оборонної співпраці в Європі та збільшення військових витрат.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, адміністрація Дональда Трампа заздалегідь готує механізми реалізації своїх ключових політичних пріоритетів через виконавчу владу на випадок, якщо демократи отримають контроль над Конгресом. Чиновники Білого дому та юристи вивчають, які рішення у сферах імміграції, тарифів, житлової політики та федеральних витрат президент зможе ухвалювати без схвалення законодавців.

Також ми розповідали, що Володимир Путін поступово виходить із міжнародної ізоляції, отримуючи нові дипломатичні можливості та потенційні поступки з боку адміністрації Дональда Трампа. Водночас відносини між США та Україною погіршуються: у Вашингтоні лунає критика на адресу Володимира Зеленського, обмежується доступ до окремих американських технологій, а також обговорюється послаблення частини санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: