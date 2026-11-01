Зеленський відповів, чи визнає Україна окуповані території російськими заради миру

Президент зазначив, що після припинення вогню можна перейти до обговорення інших питань.

Україна не збирається відмовлятися від своїх територій у рамках переговорів з Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN Türk.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наші східні території, а також Крим, тимчасово окупований Росією, належать Росії. Це суперечило б нашій честі, волі нашого суспільства та нашій конституції. Росія цього хоче і намагається донести до нас через різних посередників. Однак це нездоровий і нелогічний підхід", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що пріоритетом для України є забезпечення припинення вогню на нинішній лінії фронту. За його словами, лише після цього можна перейти до обговорення інших питань.

Відео дня

Чи готовий Кремль обговорювати питання окупованих територій України

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема територіальних питань може стати предметом майбутніх тристоронніх переговорів про припинення війни Росії проти України.

За словами Пєскова, очікується дуже серйозна розмова, яка охоплюватиме величезну кількість деталей. Він зазначив, що Кремль не хотів би обговорювати ці деталі публічно, щоб не заважати майбутньому мирному процесу.

Вас також можуть зацікавити новини: