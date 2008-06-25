Ющенко відкриває вулицю України в Лісабоні (фото)

Президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною у місті Фатіма. Президентське подружжя вклонилося християнським святиням у португальському місті Фатіма. За переказами, з травня по жовтень 1917 року трьом місцевим дітям кілька разів було з’явлення Божої Матері. Президентське подружжя оглянуло церкву Святої Трійці, де поховані троє очевидців чуда. Віктор та Катерина Ющенки також вклонилися статуї Божої Матері, встановленої біля Капели де Пересоіш, яка розташована на місці явлення Святої Марії. Президент із дружиною, крім того, оглянули Базиліку Святої Вервиці, побудовану торік та розраховану на відвідання близько 9 тисяч прихожан.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН