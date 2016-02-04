Знаменитий американський художник Девід Датуна разом з вихованцями київської школи-інтернату создут одну з перших у світі картин для арт-супутника від NASA і DARPA

5 лютого о 13.00 знаменитий американський художник Девід Датуна і вихованці спеціалізованої школи-інтернату №6 міста Києва почнуть творчий процес створення однієї з перших у світі цифрових картин для арт-супутника. Саме з метою представлення глобального космічного арт-проекту «FreeSpace» художник Девід Датуна приїхав в Україну. При особистій участі автора проекту - Девіда Датуна , учні школи-інтернату - діти з порушеннями слуху, створять картину мрії. Вона стане першою роботою від України, яка вирушить у космос в цифровому форматі.

Глобальний інноваційний арт-проект FreeSpace розроблений художником Девідом Датуною за підтримки фахівців з NASA і DARPA. У 2017 році, арт-супутник, здатний зберігати терабайти інформації, буде запущений на найдальшу орбіту планети Земля, при цьому зберігаючи постійний зв'язок з нашою планетою. Завдяки супутнику, кожен бажаючий зможе відправити в космос свої творчі ідеї, малюнки, музику, фотографії в цифровому форматі та зберегти в «капсулі» для майбутніх поколінь на тисячі років. Головна ідея проекту "FreeSpace" - дати людині можливість доторкнутися до космосу, перетворивши його в один великий "полотно", тільки творчість і мистецтво може об'єднувати людей, зберігаючи при цьому повну незалежність. Це свобода виразити себе, свобода від системи - саме тому, в числі перших країн запуску світового арт-проекту і супутніх ідей, автор вибрав Україну.

Після старту проекту, аналогічні інсталяції, що з'єднують наші ідеї з космосом, будуть створені в багатьох найбільших містах світу: Нью-Йорку, Лондоні, Сан-Франциско, ін.

Дата: 5 лютого

Час: 13.00

Адреса: Київ, вул. Світлицького 31/7, спеціалізована школа-інтернат №6

Контактна інформація: David Datuna Art Studio, Валерія Башинська (067) 4431903

Додатково:

http://www.datuna.com/

http://www.projectfreespace.com/