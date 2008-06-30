Під Петриківкою вантажівка зіткнулася з легковиком: 3 людей загинули

На Дніпропетровщині, на автошляху Дніпропетровськ – Полтава, біля селища Петриківка, сталося зіткнення легкового автомобіля «Ford» із вантажівкою «Skania».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика та його дружина загинули. На місце оперативно прибули бійці дислокованого в обласному центрі воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС, які за допомогою спецобладнання вилучили травмованого водія вантажівки, та малолітню дитину з легковика і передали лікарям «швидкої». Невдовзі від отриманих травм дитина померла.