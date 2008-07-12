Луценко: постів ДАІ має бути більше, але ж вони хабарі братимуть

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО наголошує на необхідності збільшення штату працівників Державтоінспекції та кількості постів ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Херсонській області, про це йшлося на підсумковій колегії в УМВС за участі Ю.ЛУЦЕНКА.

На думку міністра, це передусім необхідно, щоб зменшити смертність внаслідок ДТП.

“Але водночас постає інша проблема: збільшення постів ДАІ призведе до такого ж росту хабарів з їх боку. Тому це питання поки що залишається відкритим”, - цитує слова Ю.ЛУЦЕНКА ВЗГ УМВС в Херсонській області .

У повідомлені зазначається, що в цілому Ю.ЛУЦЕНКО залишився задоволений роботою ДАІ Херсонщини. Смертність на дорогах області цього року зменшилась на 30%.

Міністр звернув увагу учасників колегії на питаннях протидії хабарництву, корупції та посадовим злочинам, поцікавився статистикою нерозкритих вбивств минулих років. Ю.ЛУЦЕНКО позитивно оцінив роботу Управління карного розшуку у питанні розкритті тяжких злочинів та роботу УБОЗ з протидії хабарництву. Міністр зазначив, що Херсонська область єдина, де порушено кримінальну справу проти керівника земельних ресурсів та кількох сільських голів.

За результатами колегії Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання перед херсонськими правоохоронцями особливо ретельно працювати у курортних зонах, збільшити кількість піших і автопатрулів, нести цілодобове посилене патрулювання пляжів, оздоровчих закладів, лісопаркових зон, інших місць масового дозвілля громадян.