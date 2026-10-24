Росіяни таємно фінансують газовий проєкт на Алясці, – The New York Times

Гроші на американський проект дала російська компанія, яка формально перебуває під американськими санкціями.

Російський енергетичний гігант "Новатек", який перебуває під частковими санкціями США, міг таємно фінансувати американську компанію Polar LNG, що планує видобувати та експортувати скраплений природний газ з Аляски. Про це пише The New York Times із посиланням на документи, листування та свідчення колишніх керівників компанії.

Проєкт обговорювали в межах контактів адміністрації президента США Дональда Трампа з Кремлем, спрямованих на врегулювання війни в Україні. За даними видання, Володимир Путін порушував це питання під час переговорів зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Водночас немає свідчень, що американські представники знали про зв’язки Polar LNG з "Новатек".

Колишній генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл, який залишив посаду у вересні, заявив, що спочатку вважав фінансування стартапу коштами компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів. Однак згодом він дізнався про можливу безпосередню участь російської компанії у фінансуванні проєкту. Юридичні меморандуми, підготовлені фірмою Baker Botts, також свідчили про занепокоєння американських посадовців через потенційні порушення санкційного режиму.

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"Це не лише незаконно, а й не відповідає інтересам США – дозволяти російським технологіям контролювати комерційне освоєння арктичного газу на Північному узбережжі Аляски", – заявив Ріддл.

Як розповідає NYT, під час зустрічі в Абу-Дабі наприкінці серпня представники Polar LNG та її материнської компанії Tech Wave Industrial Projects Management спілкувалися з керівниками "Новатек". Згідно з повідомленнями, які переглянуло видання, російські менеджери обговорювали можливість надання до 15 млн доларів для фінансування американського проєкту. На початку вересня заступник голови "Новатек" Денис Соловйов написав Ріддлу: "Усі необхідні рішення були ухвалені на зустрічі в Абу-Дабі. Перші 5 мільйонів мали надійти до сьогодні".

Невдовзі Ріддл та ще двоє високопосадовців Polar LNG залишили компанію. Колишній керівник повідомив, що вони закликали адміністрацію США розслідувати можливе російське фінансування. Сама Polar LNG назвала Ріддла незадоволеним колишнім співробітником і заявила про розслідування претензій до нього. "Новатек", зі свого боку, повідомила, що прагне отримати статус міноритарного акціонера проєкту.

План передбачає встановлення біля узбережжя Аляски масивної морської платформи для скраплення газу, який є побічним продуктом видобутку нафти в регіоні. Нині місцеві нафтовидобувні компанії переважно закачують газ назад у землю через відсутність можливостей транспортування.

Однак для реалізації задуму потрібні численні дозволи, зокрема через санкції проти "Новатек". Проєкт також стикається з технічними труднощами, екологічними ризиками та конкуренцією з масштабнішим планом будівництва газопроводу вартістю 50 млрд доларів.

Колишній американський дипломат Джеффрі Паєтт різко розкритикував ініціативу, назвавши її небезпечною для довкілля, економіки та геополітичних інтересів США. Він також застеріг, що співпраця може створити враження, ніби Путіну дозволять уникнути наслідків його дій.

Росія і США

Як писав УНІАН, українські чиновники побоюються, що адміністрація Дональда Трампа після домовленостей щодо російського дизельного палива може піти на подальше послаблення санкцій проти Росії, зокрема в галузі виробництва добрив. У Києві вважають, що такі економічні поступки можуть надати Москві додаткові доходи без жодних реальних кроків до припинення війни.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп допустив ідею запровадження 200-відсоткових мит проти України та Росії для стимулювання укладення мирної угоди. Однак він визнав, що такий механізм навряд чи буде ефективним через невеликий обсяг торгівлі з цими країнами.

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