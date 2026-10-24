У Держдумі з'явилася 'фракція Януковича' з колишніх українських політиків, - ЗМІ

Хоча "фракція" не є офіційною, колишні регіонали все ж отримали певний вплив у російському парламенті.

Колишні представники "Партії регіонів" та посадовці часів президентства Віктора Януковича обійняли керівні посади в комітетах Державної думи Росії. Як пише російське опозиційне видання "Можем объяснить", у Держдумі утворилася така собі неофіційна "фракція Януковича".

Одним із найвідоміших призначенців став Сергій Арбузов, останній прем'єр-міністр за президентства Януковича та колишній голова Національного банку України. Він пройшов до Держдуми від партії "Справедливая Россия" й отримав посаду першого заступника голови комітету з енергетики. Як зазначає видання, раніше журналісти-розслідувачі розповідали про приховані доходи Арбузова та його розкішне життя в Москві.

Ще один колишній український високопосадовець, Дмитро Ворона, за Януковича працював заступником міністра внутрішніх справ і юстиції, а згодом очолював Державну реєстраційну службу України. У 2022 році окупаційна влада призначила його російським сенатором від захопленої частини Запорізької області. Тепер він став депутатом Держдуми.

Відео дня

Серед інших призначенців – Галина Данильченко, яка після захоплення Мелітополя очолила місто. У російському парламенті вона стала першою заступницею голови комітету із захисту сім'ї. Яніна Павленко, колишня директорка підприємства "Массандра" та керівниця російської окупаційної адміністрації Ялти, отримала посаду заступниці голови комітету з аграрних питань. Тетяна Лобач, яка раніше представляла "Партію регіонів" у Севастополі, стала першою заступницею голови комітету з туризму.

Водночас щодо частини цих політиків в Україні тривають кримінальні провадження. Ворону заочно засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору. Данильченко обвинувачують у колабораційній діяльності, Павленко підозрюють у такій самій діяльності, а Лобач – у державній зраді.

Російська Держдума

Як писав УНІАН, наприкінці вересня у Росії та на окупованих українських територіях пройшли так звані вибори до російського парламенту. Верховний суд РФ заздалегідь зняв з перегонів опозиційну партію "Яблуко" - єдину, яка виступала за припинення війни з Україною. Серед підстав для заборони назвали нібито порушення авторських прав, іноземне фінансування агітації, підтримку "міжнародного руху ЛГБТ" та навіть заклики до миру з Україною, які позивачі трактували як зазіхання на територіальну цілісність Росії.

Також ми розповідали, що третина нового складу Держдуми РФ, або 148 депутатів, пов’язані з війною проти України, зокрема серед них є учасники бойових дій, військові командири, "воєнкори" та особи, які підтримували російську армію. Серед новообраних депутатів є фігуранти українських розслідувань щодо воєнних злочинів, зокрема Нурсултан Муссагалєєв, Олександр Лапін і Адам Делімханов.

Вас також можуть зацікавити новини: