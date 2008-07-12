На Хортиці відкрилася унікальна виставка ікон (10 фото)

У Запоріжжі в Музеї історії запорізького козацтва на острові Хортиця відкрилася унікальна виставка українських ікон.

Як передає кореспондент УНІАН, в експозиції представлені роботи Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Сумської, Чернігівської іконописних шкіл, твори народних майстрів – 103 іконостаси, дорожніх і весільних ікон XVIII-XX століть, надані для демонстрації на Хортиці салоном «Антика» з приватних колекцій.

Експозиція самобутніх ікон і двох культових предметів (хреста і лампади), за словами керівництва музею, буде відкрита для відвідувачів протягом трьох місяців.

Фото Анатолія Мудрика / УНІАН