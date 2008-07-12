У Дніпропетровську перекинувся автобус із 36 пасажирами

У суботу о 15.25 у Дніпропетровську автобус "MITSUBISHI", у якому перебввало 39 осіб, з них 36 пасажирів, рухаючись за маршрутом Кривий Ріг - Дніпропетровськ, з`їхав на узбіччя та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 21 особа. Постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до медичних закладів міста.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.