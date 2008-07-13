Луценко попереджає: на півдні побільшало патрулів ДАІ

Міністерство внутрішніх справ України на літній період збільшує кількість патрулів ДАІ на автошляхах у південному напрямку з метою посилення безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО журналістам під час вручення Департаменту ДАІ МВС України нових патрульних автомобілів, оснащених камерами відеоспостереження.

«Кількість працівників дорожньо-патрульної служби має бути збільшена, особливо у літній сезон, коли масово українці їдуть на південь України. З огляду на це ми прийняли рішення про доукомплектацію працівників дорожньо-патрульної служби працівниками інших підрозділів», - сказав міністр.

Він пояснив, що, наприклад, у складі патруля разом зі співробітниками ДАІ буде або співробітник «Беркуту», або військовослужбовець внутрішніх військ.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що у кожному регіоні служба внутрішньої безпеки МВС контролюватиме ситуацію на дорогах з метою унеможливлення вимагання хабарів та інших зловживань з боку співробітників ДАІ.

«Сподіваюсь, що працівники ДАІ мене почули і будуть жити на одну зарплату. Ми будемо забезпечувати і безпеку громадян, і їхню безпеку від ймовірного хабарництва», - зазначив міністр, пояснивши при цьому, що йдеться “не про кількість хабарників, а про те, щоб нас почули підлеглі, і в момент, коли ми удвічі збільшимо патрулі на дорогах до моря, щоб не збільшились вдвічі побори на дорогах”.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання у тому, що стаціонарні пости ДАІ збільшувати не треба, однак вони мають «знайти свою нову функцію по допомозі водіям, а не по тотальному контролю, як це відбувалося раніше, що фактично не впливало на дисципліну дорожнього руху».