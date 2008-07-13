Тимошенко на з'їзді молодіжного крила БЮТ (фото)

06:23, 13 липня 2008
Разное
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У «Батьківщині молодій» - 20 тисяч осіб

12 липня в  Українському домі відбулася Друга конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» за участю прем`єр-міністра України, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

У конференції взяли участь близько 100 делегатів і 300 запрошених гостей.

Під час конференції підписано угоди про співпрацю між лідером партії «Батьківщина» Ю.Тимошенко і лідером «Батьківщини молодої», народним депутатом  Євгеном СУСЛОВИМ.

Виступаючи на конференції Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала створити молодіжний уряд на базі молодіжного крила «Батьківщини», а також закликала зламати панівну нині  ідеологію приходу до владу, яка вкладається, за її словами в одне слово - "відкат", "відкат грошима, заводами, морями, енергостанціями, цілими кар`єрами», - акцентувала прем`єр.

*** ВМГО «Батьківщина молода» - молодіжний рух партії «ВО «Батьківщина» і Блоку Юлії Тимошенко. Зареєстрований Міністерством юстиції в червні 2007 року. Станом на 1 липня налічує більше 20 тис. членів у віці від 15 до 35 років.

народний депутат Андрій Шевченко, прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та лідер ”Батьківщини молодої”, народний депутат Євген Суслов

Юлія Тимошенко роздає автографи

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

 

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