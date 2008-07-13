Тимошенко на з'їзді молодіжного крила БЮТ (фото)

12 липня в Українському домі відбулася Друга конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» за участю прем`єр-міністра України, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

У конференції взяли участь близько 100 делегатів і 300 запрошених гостей.

Під час конференції підписано угоди про співпрацю між лідером партії «Батьківщина» Ю.Тимошенко і лідером «Батьківщини молодої», народним депутатом Євгеном СУСЛОВИМ.

Виступаючи на конференції Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала створити молодіжний уряд на базі молодіжного крила «Батьківщини», а також закликала зламати панівну нині ідеологію приходу до владу, яка вкладається, за її словами в одне слово - "відкат", "відкат грошима, заводами, морями, енергостанціями, цілими кар`єрами», - акцентувала прем`єр.

*** ВМГО «Батьківщина молода» - молодіжний рух партії «ВО «Батьківщина» і Блоку Юлії Тимошенко. Зареєстрований Міністерством юстиції в червні 2007 року. Станом на 1 липня налічує більше 20 тис. членів у віці від 15 до 35 років.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН