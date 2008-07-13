Україні обіцяють нові правила техогляду авто

Починаючи з 1 січня 2009 року в Україні буде впроваджено нові правила проходження техогляду транспортних засобів, які було затверджено урядом 9 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, новим порядком власнику транспортного засобу надається право особисто визначатись, де буде перевірятися технічний стан його автомобіля, незалежно від місця його реєстрації. Така перевірка може бути здійснена та відповідно оформлена безпосередньо під час гарантійного обслуговування або інших робіт на станції техобслуговування автомобілів у випадку, якщо СТО уповноважена на це.

Водночас перевірка технічного стану автомобіля може бути здійснена на станціях діагностики ДАІ або у пунктах технічного контролю, якщо вони також будуть мати дозвіл на проведення такої діяльності.

Крім того, державний технічний огляд автомобілів фактично буде проводитись протягом всього року, а його наступний термін буде визначатись конкретною датою зазначеного у талоні техогляду під час проходження поточного техогляду.

Як зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ, терміни проходження техогляду сьогодні вже продовжені до кінця року.