Анджеліна Джолі народила двійнят і заробила 11 мільйонів

Американська актриса Анджеліна Джолі (Angelina Jolie) народила в у Центрі материнства Санта-Марія (Ніцца, Франція) двійнят - хлопчика і дівчинку, повідомляє агентство AFP 13 липня з посиланням на газету Nice-Matin, яка у свою чергу наводить слова лікаря-акушера Мішеля Сюсманна.

Близнюки з`явилися на світ близько 23.00 у суботу. Дітей назвали Но Леон (Knox Leon), і Вів`єн Маршелен (Vivienne Marcheline). Вага немовлят - 2,27 і 2,28 кілограми відповідно. Сама Джолі після операції кесарева розтину почувається нормально.

За даними газети, ексклюзивна фотографія близнят була продана американській газеті за 11 мільйонів доларів. Ця сума піде на добродійні цілі.

Таким чином, тепер у Бреда Пітта і Анджеліни Джолі шестеро дітей. Троє з них прийомні - шестирічний камбоджійський хлопчик Меддокс, чотиррічний в`єтнамець Пекс і трирічна ефіопська дівчинка Захара. Їх власний первісток, дівчинка Шайла, народилася в травні 2006 року.