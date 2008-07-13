Папа Римський прилетів до Австралії вибачатися за педофілів (фото)

Папа Римський Бенедикт XVI прибув до Австралії з проповідницькою місією. Літак понтифіка приземлився в північному місті Дарвіні для дозаправки, після чого 81-річний Бенедикт XVI вирушив до Сіднея. Там очільник Римської католицької церкви пробуде три дні і візьме участь в святкуванні Світового дня католицької молоді, передає Associated Press.

За словами Папи, в Австралії він має намір торкнутися питань глобального потепління, а також повернутися до теми сексуальних скандалів у католицькій церкві. "Необхідно збудити нашу совість і дати імпульс новому пошукові етичного способу змінити наш спосіб життя", - прокоментував мету своєї місії понтифік під час перельоту. Бенедикт XVI раніше заявив, що під час візиту принесе вибачення церкви за десятиріччя сексуальної наруги з боку місцевих священиків над дітьми. Жертви педофілії мають намір вийти на мітинг протесту під час візиту Папи.

Фото Associated Press