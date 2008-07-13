Памела Андерсон рятує змій і крокодилів від живодерки

Відома американська актриса Памела Андерсон продала з аукціону свій автомобіль Додж Віпер 2000 року (Dodge Viper RT/10 Roadster). Потужність двигуна автомобіля Додж Віпер становить 450 кінських сил, він може розвивати швидкість 305 км/год.

Виручені 65 тисяч доларів вона передала у розпорядження організації PETA - "Люди за етичне поводження з тваринами". Кошти підуть на фінансування кампанії проти жорстоких методів виробництва шкіри змій і крокодилів.

За даними РЕТА, цей матеріал для дорогих сумок і туфель часто одержують, живцем білуючи плазунів і алігаторів. Особливо часто це робиться в Індії, зазначають захисники тварин.