На аукціон виставили спідню білизну королеви Англії

Без жодного сорому у Великобританії на міжнародний аукціон виставлено спідню білизну королеви Вікторії. Його демонстрація публіці вже спричинила сьогодні в Лондоні справжній фурор в першу чергу своїми розмірами, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Одночасно підтвердилися повідомлення сучасників про незвичайно об’ємні розміри королеви Великобританії та імператриці Індії. Як виявилося, в похилому віці королева Вікторія мала талію в 125 сантиметрів і носила білизну 58 розміру. Нині в неї можуть поміститися майже дві сучасні англійки.

Особисті речі монарха походять з сім`ї дворецького королеви. Протягом майже цілого століття вони зберігалися як реліквія. Проте зараз королівська білизна виставлена на міжнародний аукціон. На кожній речі вишита корона і королівська монограма VR - Вікторія Королева.

Торги відбудуться 30 липня. Вони проводяться торговою компанією "Хенсон". Королева Вікторія, яка правила впродовж всієї останньої третини XIX століття, як і раніше, має найбільшу популярність з усіх британських монархів.