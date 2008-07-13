Міліція почала реєструвати скутери за рішенням облради

На Житомирщині міліція почала реєструвати скутери, посилаючись на відповідне рішення облради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області..

У повідомленні зазначається, що 15 сесія V скликання обласної ради прийняла рішення «Про затвердження Порядку реєстрації транспортних засобів, об’єм двигуна яких не перевищує 50 кубічних сантиметрів, видачі талона про реєстрацію та картки водія».

Таким чином, облрада вирішила впорядкувати рух скутерів на вулицях області.

Для пересічного громадянина - власника скутера це рішення облради означає, що з 1 серпня 2008 року кожен з них повинен буде зареєструвати свій транспортний засіб у відділах Державтоінспекції області, йдеться у повідомленні.

Водії без посвідчення на право керування транспортними засобами категорії A,B,C,D,E, повинні будуть додатково прослухати курс лекцій з Правил дорожнього руху та успішно скласти тест на їх знання. Передбачено також складання тесту, що включатиме 10 письмових запитань, екстерном. І, нарешті, водіями транспортних засобів, об’єм двигуна яких не перевищує 50 куб.см, можуть бути особи, які досягли 16-річного віку, нагадують правоохоронці.