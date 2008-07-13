Китай виділив на магістралях окремі смуги для олімпійських машин

У Пекіні дорожня поліція каратиме водіїв, які порушують правила олімпійського дорожнього руху, штрафами. Про це повідомляє газета «Синьцзінбао» з посиланням на джерело в дорожньому управлінні китайської столиці.

Штраф у розмірі 200 юанів (близько 50 доларів) загрожує будь-якому, хто у відсутності відповідного пропуску посміє зайняти так звану «олімпійську смугу».

Починаючи з 20 липня, в цілях регулювання транспортних потоків, створення сприятливих умов пересування гостей Ігор, а також зменшення кількості машин на дорогах, в Пекіні вводиться «олімпійський» транспортний режим. Одним з головних нововведень стане поява так званих «олімпійських смуг», рух по яких буде дозволено лише автомобілям з відповідними перепустками.

Вже зараз на другому, четвертому і п`ятому кільцях Пекіна, а також на швидкісній магістралі, що пов`язує Пекін з Міжнародним аеропортом «Шоуду», на крайній лівій смузі з`явилися спеціальні позначення у вигляді п`яти олімпійських кілець на білому фоні, а також, уздовж неї встановлені сині дорожні покажчики із зображенням олімпійського прапора.

В останні дні перед початком дії «олімпійських» правил водії не гребують тим, щоб прокататися по спеціальній смузі. Разом з тим, як попереджає дорожня поліція, незабаром ситуація докорінно зміниться.

В зв`язку з цим, починаючи з 20 липня, «заїзд на олімпійську смугу і перебування там буде кваліфікуватися як в`їзд в зону особливого дорожнього регулювання, що спричиняє за собою стягнення штрафу», - пише газета.

Відносно «олімпійських смуг» поліція постановила, що у разі виникнення будь-яких неполадок з транспортним засобом на олімпійській смузі, воно має бути негайно видалене з неї, щоб звільнити рух решти спецтранспорту.

Дія таких жорстких регулювань на дорогах Пекіна завершиться 20 вересня, по завершенню ХХІІІ Паралімпійських ігор.

ХХІХ Олімпійські ігри почнуться в Пекіні 8 серпня.