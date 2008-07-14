П’яний на скутері проривався до Росії

П’яного чоловіка, який намагався незаконно прорватися в Росію, затримали увечері 13 липня в Луганській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, порушник в’їхав до пункту пропуску „Ізварине” на скутері. Замість того, щоб зупинитися для відповідного оформлення, він, минувши паспортний та митний контроль, помчав до сусідньої країни. У свою чергу прикордонники перекрили виїзди з пункту пропуску, розгорнувши засіб примусової зупинки, який і стримав скутер.

За даними прикордонників, попередньо вдалося встановити, що затриманий чоловік є 21-річним громадянином України. Його помістили в спецприміщення прикордонного підрозділу. З’ясувати обставини порушення правоохоронцям наразі ще не вдалося, оскільки затриманий виявився настільки п’яним, що не зміг дати пояснень, стверджують у Держприкордонслужбі.