Рятувальники намагаються дістати тіло з ведмежого вольєру (фото)
16:44, 14 липня 2008Разное
2385
Вразливих людей просимо не дивитися
Як повідомляв УНІАН, 13 липня вранці близько 9.30 в зоопарку Миколаєва два бурі ведмеді розірвали людину. За свідченням очевидців, нетверезий відвідувач намагався сфотографуватися з ведмедями, і впав до них у вольєр.
Міліція проводить розслідування. Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Миколаївській області, вже встановлена особа загиблого, ним виявився 27-річний чоловік на ім`я Дмитро. З`ясовуються інші обставини інциденту.
Працівники зоопарку повідомили, що два уссурійські бурі ведмеді, які вчора розірвали людину, будуть під особливим спостереженням.
Фото Руслана Сірого / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter