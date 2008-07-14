Рятувальники намагаються дістати тіло з ведмежого вольєру (фото)

Як повідомляв УНІАН, 13 липня вранці близько 9.30 в зоопарку Миколаєва два бурі ведмеді розірвали людину. За свідченням очевидців, нетверезий відвідувач намагався сфотографуватися з ведмедями, і впав до них у вольєр.

Міліція проводить розслідування. Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди ГУ МНС України в Миколаївській області, вже встановлена особа загиблого, ним виявився 27-річний чоловік на ім`я Дмитро. З`ясовуються інші обставини інциденту.

Працівники зоопарку повідомили, що два уссурійські бурі ведмеді, які вчора розірвали людину, будуть під особливим спостереженням.

Фото Руслана Сірого / УНІАН