Київський зоопарк на своє 100-річчя купить гієн і тюленів

До 100-річного ювілею Київського зоопарку, який відзначатиметься у наступному році, планується провести капітальний ремонт, поліпшити інфраструктуру та поповнити колекцію тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА на брифінгу в Києві.

Так, на 2009 р. заплановане покращання інфраструктури Київського зоопарку, вирішення проблеми з паркінгом та побудова сучасного кафе швидкого харчування.

«Реконструкція головного входу також входить до плану на 2008-2009 рр. На сьогоднішній день ми розглядаємо ескізи (проектів - УНІАН), проводяться конкурси для архітекторів», – зазначила С.БЕРЗІНА, наголосивши водночас, що архітектурний стиль не буде змінений.

Також, за її словами, передбачається капітальний ремонт «Слоновника», пташиного павільйону. Вже реконструйовані павільйони жирафи, а в планах – реконструкція «острова звірів». В цілому, повідомила С.БЕРЗІНА, 43 об’єкти потребують капітального ремонту, але запевнила, що «до кінця поточного року все це буде приведено до ладу».

При цьому вона зазначила, що зоопарк виконуватиме роботи за власні кошти, “не обтяжуючи бюджет Києва”.

Крім того, С.БЕРЗІНА повідомила про плани заведення нових тварин, серед яких, зокрема, гієни, антилопи Конго та тюлені.

Також директор торкнулася питання опіки над тваринами зоопарку, зазначивши, що її може оформити навіть фізична особа. «Організація чи фізична особа може взяти під опіку тварину, уклавши з нами договір і оплачувати послуги з її утримання. На ці гроші ми можемо провести поточний і капітальний ремонт, урізноманітнити раціон тварини”. За словами С.БЕРЗІНОЇ, на сьогоднішній день завдяки цій програмі Київському зоопарку вдалося залучити 362 000 грн., 9 тварин перебувають під опікою.