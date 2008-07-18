У звільнених від піратів українських моряків знову закінчується їжа

Буксирування судна “Леманн Тімбер” до порту Салала (Султанат Оман) ускладнюється через складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману Департаментом консульської служби МЗС у телефонному режимі від капітана “Леманн Тімбер” Валентина БАРТАШОВА.

Станом на другу половину дня 17 липня судно продовжує буксируватися до порту Салала. З метою уникнення негативних наслідків шторму буксир “Дубай Мун” був змушений змінити курс і рухатися вздовж оманського узбережжя у північному напрямку. У даний час “Леманн Тімбер” знаходиться в 97 милях від узбережжя Оману.

Капітан повідомив, що екіпаж почуває себе задовільно. Водночас він зазначив, що запасів продовольства залишилось обмаль, а прибуття до порту Салала ускладнюється з огляду на складні погодні умови та низьку швидкість пересування суден.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України у Великій Британії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.