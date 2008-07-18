У звільнених від піратів українських моряків знову закінчується їжа
Проблеми через складні погодні умови
Буксирування судна “Леманн Тімбер” до порту Салала (Султанат Оман) ускладнюється через складні погодні умови.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману Департаментом консульської служби МЗС у телефонному режимі від капітана “Леманн Тімбер” Валентина БАРТАШОВА.
Станом на другу половину дня 17 липня судно продовжує буксируватися до порту Салала. З метою уникнення негативних наслідків шторму буксир “Дубай Мун” був змушений змінити курс і рухатися вздовж оманського узбережжя у північному напрямку. У даний час “Леманн Тімбер” знаходиться в 97 милях від узбережжя Оману.
Капітан повідомив, що екіпаж почуває себе задовільно. Водночас він зазначив, що запасів продовольства залишилось обмаль, а прибуття до порту Салала ускладнюється з огляду на складні погодні умови та низьку швидкість пересування суден.
Справа продовжує перебувати на особливому контролі у Посольстві України у Великій Британії, Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України в Саудівській Аравії та в Департаменті консульської служби МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту перебувало 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).
11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.
15 липня вранці до судна прибув буксир, і після стикування обидва судна попрямували до Салали.