У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі знайшли снаряд

Вчора в Києві о 17.53 на Дарницькому залізничному вокзалі поблизу колії № 20 під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Боєприпас о 21.30 піротехнічною групою Центрального аварійно-рятувального загону МНС було вилучено та знешкоджено.

Всього за минулу добу на території України виявлено 33 боєприпаси, а саме: 2 авіаційні бомби, 30 артилерійських снарядів та міну часів війни.