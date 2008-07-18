У Києві на Дарницькому залізничному вокзалі знайшли снаряд
08:54, 18 липня 2008Разное
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Повідомлення МНС
Вчора в Києві о 17.53 на Дарницькому залізничному вокзалі поблизу колії № 20 під час проведення земляних робіт виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Боєприпас о 21.30 піротехнічною групою Центрального аварійно-рятувального загону МНС було вилучено та знешкоджено.
Всього за минулу добу на території України виявлено 33 боєприпаси, а саме: 2 авіаційні бомби, 30 артилерійських снарядів та міну часів війни.
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