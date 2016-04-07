Круглий стіл "Президентська кампанія у США: тенденції, прогнози та вплив на американсько-українські відносини"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Рік активної виборчої кампанії: проміжні підсумки. Характеристики поточного етапу президентської гонки в США.

2. Тенденції та прогнози: як буде розвиватися виборча кампанія? Які шанси основних претендентів на перемогу в праймеріз? Що означатиме перемога того чи іншого кандидата в праймеріз в контексті боротьби за президентське крісло?

3. Які позиції відстоюють провідні кандидати у зовнішньополітичних питаннях? Що означатиме перемога того чи іншого кандидата для американсько-українських відносин?

Учасники круглого столу:

1. БРАЙАН МЕФФОРД, політичний консультант

2. ОЛЕКСАНДР СУШКО, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва

3. ЄВГЕН КУРМАШОВ, політичний консультант, директор політичних програм Інституту Горшеніна

4. ОЛЕКСАНДР ЦВЄТКОВ, професор кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної Академії України, доктор історичних наук

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