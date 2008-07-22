У Донецькій області зіткнулися Опель, Газель і Деу: 13 травмованих

У Донецькій області в дорожньо-транспортній пригоді за участю маршрутного мікроавтобуса травмовано 13 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної Державтоінспекції, близько 19.00 21 липня на 701-му кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський» сталося зіткнення трьох автомобілів. «Опель Омега» під управлінням 25-річного водія здійснював обгін і, за попередніми даними, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом «Газель», що рухався в зустрічному напрямку, в якому знаходилося 10 пасажирів. Крім того, водій автомобіля «Деу», що їхав у попутному напрямку з мікроавтобусом, не вибрав безпечну дистанцію й зіткнувся з «Газеллю».

В результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 13 осіб, яких було доставлено до центральної міської лікарні Артемовська.

У ДАІ також уточнили, що за вихідні 19-20 липня на автодорогах Донецької області скоєно 40 ДТП, в яких троє людей загинуло й ще 53 отримали травми.

Всього з початку року в області сталося 3549 ДТП, в яких 375 осіб загинуло й понад 4350 травмовано