Засідання Кабінету Міністрів веде Юлія Тимошенко (8 фото)

00:03, 24 липня 2008
Разное
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... а що роблять міністри?

23 липня відбулося засідання Кабінету міністрів України

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов

Віце-прем`єр-міністр України Іван Васюник

Міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та міністр палива і енергетики Юрій Продан

Міністр оборони Юрій Єхануров і міністр освіти і науки Іван Вакарчук

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, міністр культури і туризму Василь Вовкун та міністр охорони здоров`я Василь Князевич

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

 

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