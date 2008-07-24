Засідання Кабінету Міністрів веде Юлія Тимошенко (8 фото)
00:03, 24 липня 2008Разное
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... а що роблять міністри?
23 липня відбулося засідання Кабінету міністрів України
|Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко
|Перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов
|Віце-прем`єр-міністр України Іван Васюник
|Міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та міністр палива і енергетики Юрій Продан
|Міністр оборони Юрій Єхануров і міністр освіти і науки Іван Вакарчук
|Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко, міністр культури і туризму Василь Вовкун та міністр охорони здоров`я Василь Князевич
Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
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