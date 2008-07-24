Засідання Кабінету Міністрів веде Юлія Тимошенко (8 фото)

... а що роблять міністри?

23 липня відбулося засідання Кабінету міністрів України Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

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