Під обвалом у кар’єрі загинули двоє чоловіків

У піщаному кар’єрі поблизу села Погорілівка Заставнівського району засипало двох чоловіків віком 19 і 27 років, які тут брали пісок. Їх накрило шаром каміння та піску товщиною 2,5 метри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Головному управлінні Чернівецькій області області, на місце події прибули 25 рятувальників із Заставнівського та Кіцманського районів, а також мобільна оперативна група ГУ МНС у Чернівецькій області. Потерпілих вдалося розкопати за дві години. Однак, за висновками рятувальників, вони загинули відразу під час обвалу