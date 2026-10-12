Samsung припинила підтримку популярних смартфонів: що важливо знати власникам

Ці пристрої не будуть оновлені до нової версії One UI 8 (Android 17) і не отримуватимуть оновлень безпеки.

Samsung скоригувала графік програмних оновлень на жовтень 2026 року. Зі списку моделей, для яких передбачені щоквартальні оновлення, несподівано зникли дві популярні моделі смартфонів, пише CHIP.de.

Виробник більше не випускатиме оновлення для Galaxy A04s та Galaxy A23 5G. Обидва телефони вийшли у 2022 році, і тепер їх власникам варто враховувати потенційні ризики, пов’язані з припиненням програмної підтримки.

Припинення підтримки не означає, що смартфони відразу стануть непридатними. Користувачі, як і раніше, зможуть дзвонити, надсилати повідомлення, користуватися інтернетом і спілкуватися в соцмережах. Більшість встановлених додатків також продовжуватимуть працювати. Однак уразливості, виявлені в майбутньому, більше не будуть усуватися офіційними оновленнями.

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Це особливо важливо для користувачів, які зберігають на смартфоні особисті дані або використовують його для банківських операцій, електронної пошти та месенджерів. Якщо ви плануєте й надалі користуватися Galaxy A04s та Galaxy A23 5G, рекомендуємо встановити всі доступні оновлення додатків, використовувати складні паролі для різних облікових записів та увімкнути двофакторну автентифікацію.

Як можливі альтернативи можна розглянути Samsung Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A07s та Galaxy A08. При виборі нового смартфона важливо враховувати не тільки характеристики та вартість, а й заявлений виробником термін підтримки.

Раніше з’явилася інформація, що Samsung почала прибирати кабель із комплекту своїх бюджетних смартфонів. Тепер покупець отримає лише сам телефон, документацію та "скріпку" для виймання SIM-карти.

Бюджетні смартфони вартістю до $200 вже наступного року можуть стати рідкістю або взагалі зникнути з прилавків. Причина – стрімке зростання попиту на пам’ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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