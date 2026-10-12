Сенатори з обох партій вимагають від Трампа скасувати дизельну угоду з Росією

Сенатори заявили, що така угода прямо суперечить закону.

Група сенаторів з обох партій закликає президента США Дональда Трампа негайно змінити своє рішення щодо дозволу на імпорт російського дизельного пального. Вони звинуватили адміністрацію в порушенні федерального закону та наданні Москві фінансової підтримки, пише Politico.

"Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає закон", – йдеться у спільній заяві сенаторів.

Сенатори зазначили, що у 2022 році США ввели заборону на імпорт російських енергоресурсів незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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У виданні уточнили, що до числа критиків рішення адміністрації Трампа належать чотири республіканці – сенатори Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс і Джон Кертіс, а також сенатори-демократи Джин Шахін, Річард Блюменталь і Рон Вайден.

"Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, доки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. Адміністрація має негайно змінити курс", – йдеться у заяві сенаторів.

Крім того, республіканець Том Тілліс, який часто розходиться в поглядах з адміністрацією Трампа, 11 жовтня в ефірі програми NBC "Meet the Press" поставив під сумнів законність угоди Трампа з Москвою:

"Я справді вважаю, що є вагомі підстави стверджувати, що президент не дотримується закону. Ми дуже чітко заявили, що Росія є агресором. Саме Росія може покласти край цій війні, пішовши з окупованих нею територій".

Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального - що відомо

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з кремлівським диктатором Володимиром Путіним про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки.

За словами Трампа, РФ негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн – протягом листопада, а також 1 000 000 тонн одразу після цього. Він додав, що з огляду на стан російських нафтопереробних заводів Росія пізніше поставить ще 3 000 000 тонн дизельного пального.

Президент США запевнив, що ця угода нібито допоможе знизити ціни на дизельне пальне для американців та громадян інших країн.

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