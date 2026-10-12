Помідори різко родорожчали, а виноград – дешевшає: які ціни на овочі та фрукти зараз

Дешевшають і овочі борщового набору.

В Україні суттєво зросли гуртові ціни на помідори за останній тиждень. Овоч додав одразу на 15 гривень на кілограмі - з 40-50 до 55-65 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас діапазон цін на огірки звузився з 45-70 до 50-65 грн/кг, як і на солодкий перець – з 22-70 до 30-65 грн/кг.

Серед овочів борщового набору відчутно подешевшала білокачанна капуста – з 20-25 до 17-20 грн/кг. Гривню на кілограмі втратив буряк – з 14-16 до 13-15 грн/кг. Ріпчаста цибуля подешевшала з 14-17 до 12-16 грн/кг. Діапазон цін на картоплю звузився з 10-16 до 11-14 грн/кг.

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За минулий тиждень помітно знизилися ціни на пекінську капусту – з 38-45 до 30-35 грн/кг. Вартість кабачків змінилася з 25-45 до 30-35 грн/кг, а баклажани залишилися на рівні 45-60 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті суттєво подорожчали сливи – з 30-60 до 50-65 грн/кг. Додали в ціні і персики – зі 100-120 до 110-125 грн/кг. А от виноград став більш доступним – його вартість змінилася з 65-110 до 50-110 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні знижуються ціни на цибулю через збільшення пропозиції та зменшення попиту на ринку. Виробники віддають на продаж все більше цибулі найнижчої якості, тоді як овочі високої якості фермери притримують в очікуванні вигідніших цін.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив, що ціни на курятину в Україні наразі не зростають через низьку купівельну спроможність населення. Восени м’ясо може здорожчати не більше, ніж на 5%.

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