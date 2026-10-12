Windows 11 порівняли з 17-річною Windows 7 в іграх: результат здивував

Незважаючи на вік, Windows 7 все ще може конкурувати з Windows 11 у ігрових завданнях. Портал Tom’s Hardware порівняв продуктивність двох операційних систем на сучасному ігровому комп’ютері й виявив, що 17-річна "Вінда" перевершує нову в ряді тестів.

Тестовий ПК був оснащений процесором AMD Ryzen 7 9800X3D, відеокартою Radeon RX 6950 XT, 64 ГБ пам’яті, NVMe-накопичувачем та материнською платою Asus Rog Strix B850-F. Для обох ОС використовувався драйвер AMD Adrenalin 22.6.1, хоча його внутрішні версії відрізняються. Для Windows 7 вимикали Secure Boot і вмикали CSM, для Windows 11 – вимикали VBS і HVCI. У тестуванні взяли участь десять ігор: 8 на DirectX 11 і 2 на DirectX 9.

Результати показали чітке розмежування: Windows 11 впевнено лідирує в іграх, де основне навантаження припадає на відеокарту, багато в чому завдяки сучаснішій архітектурі графічних драйверів, тоді як Windows 7 перемагає, коли навантаження припадає на процесор.

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Наприклад, у Batman: Arkham Origins Windows 7 помітно випередила Windows 11 за середньою кількістю кадрів і за рідкісними просіданнями в роздільних здатностях 1080p і 1440р. У 4K розрив зменшився, але плавність залишилася вищою. У випадку з Batman: Arkham Asylum та Borderlands 2 різниця у Full HD взагалі склала понад 30%. Це пояснюється тим, що Windows 11 запускає такі ігри через прошарок D3D9On12.

Windows 11 виявилася попереду в іграх із високим навантаженням на відеокарту. Зокрема, перевага сучасної операційної системи спостерігалася в Batman: Arkham City, Control та Hitman 2. У The Witcher 3: Wild Hunt результати відрізнялися залежно від роздільної здатності екрана.

Фото Tom's Hardware 12 жовтня 2026
Фото Tom's Hardware 12 жовтня 2026
Фото Tom's Hardware 12 жовтня 2026
Фото Tom's Hardware 12 жовтня 2026
Фото Tom's Hardware 12 жовтня 2026

Різницю в продуктивності журналісти пов’язують із двома факторами: у Windows 11 більш просунута кодова база драйверів, хоча у Windows 7 менше навантаження на процесор. Причиною можуть бути фонові служби та телеметрія, які витрачають частину обчислювальних ресурсів. Встановлення драйверів чіпсета та активація Resizable BAR не допомогли помітно скоротити відставання Windows 11 в іграх, обмежених процесором.

Раніше техноблогери Hardware Unboxed провели порівняння ігрової продуктивності Windows 10 і Windows 11. Виявилося, що стара ОС все ще зберігає перевагу і краще підходить для суто ігрових ПК.

Згідно зі статистикою Steam, більшість геймерів уже перейшли на Windows 11. Актуальна система встановлена вже на 71% комп’ютерів, тоді як частка Windows 10 знизилася до 23%.

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