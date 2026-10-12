Windows 11 порівняли з 17-річною Windows 7 в іграх: результат здивував

Особливо відрив помітний у старих проєктах на DirectX 9.

Незважаючи на вік, Windows 7 все ще може конкурувати з Windows 11 у ігрових завданнях. Портал Tom’s Hardware порівняв продуктивність двох операційних систем на сучасному ігровому комп’ютері й виявив, що 17-річна "Вінда" перевершує нову в ряді тестів.

Тестовий ПК був оснащений процесором AMD Ryzen 7 9800X3D, відеокартою Radeon RX 6950 XT, 64 ГБ пам’яті, NVMe-накопичувачем та материнською платою Asus Rog Strix B850-F. Для обох ОС використовувався драйвер AMD Adrenalin 22.6.1, хоча його внутрішні версії відрізняються. Для Windows 7 вимикали Secure Boot і вмикали CSM, для Windows 11 – вимикали VBS і HVCI. У тестуванні взяли участь десять ігор: 8 на DirectX 11 і 2 на DirectX 9.

Результати показали чітке розмежування: Windows 11 впевнено лідирує в іграх, де основне навантаження припадає на відеокарту, багато в чому завдяки сучаснішій архітектурі графічних драйверів, тоді як Windows 7 перемагає, коли навантаження припадає на процесор.

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Наприклад, у Batman: Arkham Origins Windows 7 помітно випередила Windows 11 за середньою кількістю кадрів і за рідкісними просіданнями в роздільних здатностях 1080p і 1440р. У 4K розрив зменшився, але плавність залишилася вищою. У випадку з Batman: Arkham Asylum та Borderlands 2 різниця у Full HD взагалі склала понад 30%. Це пояснюється тим, що Windows 11 запускає такі ігри через прошарок D3D9On12.

Windows 11 виявилася попереду в іграх із високим навантаженням на відеокарту. Зокрема, перевага сучасної операційної системи спостерігалася в Batman: Arkham City, Control та Hitman 2. У The Witcher 3: Wild Hunt результати відрізнялися залежно від роздільної здатності екрана.

Різницю в продуктивності журналісти пов’язують із двома факторами: у Windows 11 більш просунута кодова база драйверів, хоча у Windows 7 менше навантаження на процесор. Причиною можуть бути фонові служби та телеметрія, які витрачають частину обчислювальних ресурсів. Встановлення драйверів чіпсета та активація Resizable BAR не допомогли помітно скоротити відставання Windows 11 в іграх, обмежених процесором.

Раніше техноблогери Hardware Unboxed провели порівняння ігрової продуктивності Windows 10 і Windows 11. Виявилося, що стара ОС все ще зберігає перевагу і краще підходить для суто ігрових ПК.

Згідно зі статистикою Steam, більшість геймерів уже перейшли на Windows 11. Актуальна система встановлена вже на 71% комп’ютерів, тоді як частка Windows 10 знизилася до 23%.

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