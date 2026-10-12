Київ може залишитися без води під час морозів: що кажуть у 'Київводоканалі'

У "Київводоканалі" пояснили, за якої температури виникне ризик замерзання систем у будинках.

У Києві під час відключень електроенергії можуть виникнути перебої з водопостачанням, а за сильних морозів є ризик замерзання внутрішньобудинкових систем. Про це повідомив заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко в інтерв’ю "Економічній правді".

"При пониженні температури і відсутності електроенергії в будинку можлива відсутність води на верхніх поверхах через те, що не працюватимуть в будинку насоси, які підвищують тиск", - пояснив Горкуценко.

Водночас тривалі відключення електроенергії за низьких температур можуть створити додаткові ризики для житлових будинків. Зокрема, якщо світла не буде 20 годин, а температура опуститься до -10°C, існуватиме значний ризик замерзання систем всередині будівель.

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Він наголосив, що "Київводоканал" робитиме все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання. При цьому, за його словами, водовідведення продовжить працювати.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслив заступник гендиректора "Київводоканалу".

Проблеми з водопостачанням у Києві - останні новини

Заступник генерального директора підприємства Сергій Горкуценко повідомляв, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що новою метою росіян стало прицільне знищення українських систем водопостачання. Він тоді підкреслив, що "вижити без води та каналізації довше трьох днів важко".

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