Сприяє війні в Україні: в Європі виступили проти угоди США та РФ щодо дизелю

Якби США посилили тиск на Москву, РФ дійсно могла б завершити війну в Україні, наголосила Кая Каллас.

Європейські посадовці заявили про те, що угода між РФ та США щодо збільшення продажів дизельного пального посилить воєнні можливості Москви. Про це пише Bloomberg, додаючи, що посадовці також закликали Вашингтон посилити санкції проти РФ.

"Ми закликаємо США запровадити санкції, щоб ми могли фактично завершити цю війну, щоб усунути всі наслідки цих атак на нафтопереробні заводи… Якби США погодилися із санкціями ЄС проти Росії, ми б справді могли чинити тиск, щоб Росія завершила цю війну", – заявила Кая Каллас віцепрезидентка Європейської комісії.

Видання відзначає, що зняття обмежень від США ставить під загрозу зусилля Європи щодо посилення тиску на Росію. Оскільки ЄС в останні два місяці й так мали труднощі із запровадженням нового пакета санкцій проти Москви. Посадовці ж відзначили, що підхід Трампа є сумнівним не лише через збільшення військового бюджету Москви, а й через те, що такий крок навряд низить ціни на пальне.

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"Кожне євро, кожен долар, який у вигляді закупівель енергоносіїв надходить до каси Путіна, до каси Росії, буде використано для виробництва нової зброї, яка буде застосована проти України", – заявив державний міністр з європейських справ Німеччини Гюнтер Крішбаум.

Втім, зазначає видання, навіть попри такі кроки Москви, ЄС все одно намагаються продовжувати тиск на РФ. Зокрема видання нагадує, що 12 жовтня міністри країн ЄС схвалили нові санкції проти понад 1600 осіб та компаній, звинувачених у сприянні війні Росії проти України. Наразі це найбільший пакет санкцій блоку. Обмеження торкнуться не лише російського ВПК, а й осіб, які брали участь у російських виборах, що проходили на окупованій українській території. Посадовці також планують обговорити пропозиції щодо обмеження віз для російських дипломатів та колишніх військових.

Однак головною темою зустрічі стали саме дії Трампа, пишуть журналісти. Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенгард закликала переглянути ідею використання заморожених російських активів для допомоги в обороні України. Цей крок також підтримують Іспанія, Польща та Нідерланди. Видання відзначає, що тиск на РФ став ще більш актуальним для Європи на тлі посилення гібридної війни РФ на Заході.

Тиск на РФ

Нагадаємо, крім ЄС, нещодавно новий пакет санкцій проти РФ ввела і Велика Британія. Обмеження повинні стосуватися фінансового та нафтового сектора країни-окупанта.

Тим часом в Україні сподіваються на те, що США схвалять "пекельні санкції Грема" вже цього тижня. Водночас уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що наразі невідомо, наскільки високі шанси на ухвалення цього законопроєкту.

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