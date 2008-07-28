Тимошенко, Ющенко, Турчинов на нараді оперативного штабу (фото)

Президент України Віктор Ющенко, прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та перший віце-прем`єр України Олександр Турчинов на нараді оперативного штабу в Івано-Франківську, 27 липня 2008 р.

Президент офіційно оголосив території, які постраждали від стихії у західних областях, зоною надзвичайної екологічної ситуації. Президент повідомив, що підтопленими залишаються 21 тис. житлових будинків в Західному регіоні, з них 14 тис. – в Івано-Франківській області. Підтоплено 18 тис. га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 145 автомобільних і 252 пішохідних мости, розмито 250 км доріг.

Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов у розмові з журналістами підкреслив, що за останні 100 років катастрофи таких масштабів у цьому регіоні не було, й зазначив, що греблі на річках не були розраховані на такий сильний натиск води. За словами О.Турчинова, сума завданого збитку буде остаточно підрахована після того, як рівень води спаде «й можна реально буде побачити, що залишиться від доріг, мостів і будинків».

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН