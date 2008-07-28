У Криму блискавка вдарила сімох родичів: 33-річний чоловік загинув
Йшли на город збирати картоплю
У Джанкойському районі Криму сімох родичів уразило блискавкою, 33-річний чоловік загинув.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагедія сталася, коли сім`я відправилася на город збирати картоплю.
Блискавка потрапила в 33-річного чоловіка, який йшов із лопатою. Лікарі намагалися реанімувати ураженого блискавкою, але безуспішно.
Решта шість родичів також опинилися в зоні ураження блискавкою. 42-річний чоловік і 17-річний хлопець зараз перебувають у травматології. «Лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості», - повідомили в МНС. Ще чотирьох постраждалих - 62-річну жінку і дівчат 13, 15 і 18 років - після огляду і спостереження впродовж доби виписали з лікарні.