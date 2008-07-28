У Черновецького дали зелене світло вантажівкам

Київська влада дозволила великовантажним автомобілям, що здійснюють міжнародні рейси, заїжджати у місто з 10.00 до 17.00.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 липня ц.р., підписаному виконуючим обов’язки голови КМДА Денисом БАССОМ. Текст документу оприлюднено на офіційному порталі столичної влади.

У розпорядженні зазначається, що заїзд вантажного транспорту загальною масою більш як 4,5 тонни в межі міста з 07.00 до 20.00 заборонено, крім автомобілів, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні.

“Заїзд в межі міста Києва автомобілів, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні, дозволити з 10.00 до 17.00 при наявності у водіїв міжнародної товарно-транспортної накладної “CMR” або книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком “TIR”, - говориться в документі.

Рух транзитного вантажного транспорту дозволено з 20.00 до 07.00 лише по просп.Бажана, Столичному шосе, вул.Академіка Заболотного, Одеській площі, Кільцевій дорозі, проспекту Академіка Палладіна, площі Гостомельській, вул.Міській, Гостомельському шосе, Новій дорозі (Київського міського напівкільця), Мінському просп., площі Т.Шевченка, вул.Полярній, вул.Богатирській, Тульській площі, Московському просп., просп.Ватутіна, площі Керченській, вул.Братиславській, Броварському просп.

Згідно з прийнятим рішенням, заборонено заїзд вантажних транспортних засобів з масою понад 4,5 тонни в центральну частину столиці, обмежену пл.Перемоги, Повітрофлотським шляхопроводом, вул.Чорновола, вул.Глибочицькою, вул.Верхній (Нижній) Вал, вул.Набережно-Хрещатицькою, Набережним шосе, бульв.Дружби народів, пл.Либідською, вул.Горького, вул.Саксаганського, пл.Перемоги.

Водночас в центр дозволено заїзд вантажівок з швидкопсувними продуктами з 20.00 до 07.00. У невідкладних випадках для заїзду вантажних авто у центральну частину Києва (та у межі столиці) до затвердження тарифів на послуги з видачі перепусток діє порядок видачі відповідних перепусток, затверджений наказом Головного управління транспорту від 10 січня 2007 р.

Залишається також забороненим в’їзд вантажівок загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн на окремі вулиці міста при температурі повітря понад 27 градусів за Цельсієм.

У свою чергу КП “Київдорсервіс” визначено замовником розробки та погодження Схеми маршрутного орієнтування та Схеми заборони руху вантажного транспорту в період, коли температура повітря становить більше ніж +28°С. До 15серпня мають бути встановлені відповідні дорожні знаки регулювання рухом у Києві.

Згідно з розпорядженням, КМДА створено спеціальну комісію для оперативного розгляду питань заїзду вантажного транспорту масою понад 4,5 тонни в межі міста з 07.00 до 20.00.

Як повідомляв УНІАН, попереднім своїм розпорядженням КМДА з 1 травня заборонила в`їзд до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Проте термін рішення про заборону в`їзду вантажівок до Києва було перенесено на місяць і введено в дію з 1 червня 2008 р.

8 липня близько 500-600 членів Асоціації міжнародних перевізників пікетували будівлю Київської міської державної адміністрації у зв’язку з забороною на в`їзд великовантажних автомобілів у Київ. Пізніше у коментарі УНІАН член страйкового комітету АсМАП Валерій ЧЕРНЕНКО повідомив, що представники асоціації позиватимуться до КМДА через обмеження в`їзду вантажівок до Києва.