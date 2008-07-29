Чорноморський флот Росії поповнився новим кораблем (фото)

Бойовий склад Чорноморського флоту Росії поповнився новим кораблем.

Як повідомили УНІАН у Службі інформації і громадських зв`язків ЧФ, новий корабель – морський тральщик «Віце-адмірал Захар’їн» – прибув у Новоросійську військово-морську базу.

У Міноборони Росії підкреслюють, що це принципово новий і поки що єдиний представник тральщиків, оснащений системою пошуку мін п`ятого покоління.

Корабель побудований на Середньо-Нєвському суднобудівному заводі за проектом, розробленим Центральним морським конструкторським бюро «Алмаз».

Як також зазначають в російському Міноборони, спочатку корабель «Віце-адмірал Захар’їн» планувалося передати Північному флоту, але згодом було вирішено озброїти цим кораблем Новоросійську ВМБ.