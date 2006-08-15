Вантажний мікроавтобус зіткнувся з легковиком

Поблизу с. Фащівка Перевальського району Луганської області на 766-му км автошляху Київ-Харків-Должанський водій вантажного мікроавтобусу "Ford Transit" не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковим автомобілем "ВАЗ-2101".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб та 2 особи з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Луганській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 173 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинула 24 особи та 223 - травмовано.