ДТП у Києві: автомобіль розірвало на дві частини (фото)

11:39, 04 серпня 2008
Разное
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Водій і пасажир загинули

У суботу, 2 серпня, в 06:30  на Московському проспекті сталася аварія. Водій не справився з управлінням і "Мазда", зачепивши бордюр, боком ударилася в стовп, який розірвав машину на дві частини.

В результаті аварії,  26-річний водій і один пасажир загинули на місці.  Другий пасажир, який знаходився в салоні авто, вижив. Його з численними травмами госпіталізували в лікарню. Попередня причина ДТП — перевищення швидкості.

Кияни

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