ДТП у Києві: автомобіль розірвало на дві частини (фото)

У суботу, 2 серпня, в 06:30 на Московському проспекті сталася аварія. Водій не справився з управлінням і "Мазда", зачепивши бордюр, боком ударилася в стовп, який розірвав машину на дві частини.

В результаті аварії, 26-річний водій і один пасажир загинули на місці. Другий пасажир, який знаходився в салоні авто, вижив. Його з численними травмами госпіталізували в лікарню. Попередня причина ДТП — перевищення швидкості.

Кияни