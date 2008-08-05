Президент Азербайджану велів прибрати його портрети з вулиць

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ розпорядився "в найкоротші терміни" прибрати його портрети з вулиць азербайджанських міст, передає у вівторок агентство АПА. Таке рішення І.АЛІЄВ ухвалив напередодні президентських виборів, які відбудуться 15 жовтня.

За словами представника виконавчого апарату президента Алі ГАСАНОВА, "президент взагалі є противником розвішування портретів. Він говорить, що хоче залишитися в серці народу завдяки своїм справам, а портрети йому не потрібні".

Виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів, І.АЛІЄВ також підкреслив важливість відповідності майбутніх виборів міжнародним стандартам і дав відповідні розпорядження міським і районним властям республіки. В рамках проведення легітимних виборів президент Азербайджану особливо відзначив необхідність створити рівні умови для агітації всім кандидатам.

Лента.ру нагадує, що президентська передвиборна кампанія почалася в Азербайджані 1 серпня. У разі перемоги на виборах Ільхам АЛІЄВ, діючий президент республіки, що очолює правлячу партію Азербайджану "Єні Азербайджан" ("Новий Азербайджан"), буде обраний другий раз підряд на п`ятирічний термін.

Незабаром після початку передвиборної кампанії від участі у виборах відмовилися декілька опозиційних партій, мотивуючи це нерівними умовами для кандидатів і відсутністю демократії в країні.