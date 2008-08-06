Top-10 найсексуальніших спортсменок Олімпіади (фото)

Українська тенісистка Олена Бондаренко посіла 4-е місце в списку 50 найсексуальніших спортсменок на Олімпійських Іграх у Пекіні, за версією Інтернет-журнала Web TV Hub.

Згідно із списком, що його склав журнал, перше місце посіла канадська гімнастка Александра Орландо. На другому місці – російська тенісистка Марія Шарапова. Угорка Ріта Дравуч посіла третє місце в списку найпривабливіших жінок-спортсменок цьогорічних Олімпійських Ігр.

Замикає першу п’ятірку американка Аманда Бьорд. А перша десятка списку 50 найсексуальніших спортсменок на Олімпійських Іграх у Пекіні виглядає так:

1. Александра Орландо (Alexandra Orlando), Канада, художня гімнастика

2. Марія Шарапова, Росія, теніс

3. Ріта Дравуч (Rita Dravucz ), Угорщина, водне поло

4. Олена Бондаренко, Україна, теніс

5. Аманда Берд (Amanda Beard), США, плавання

6. Єлена Янкович (Jelena Jankovic), Сербія, теніс

7. Лорен Джексон (Lauren Jackson), Австралія, баскетбол

8. Вікторія Пендлтон (Victoria Pendleton), Великобританія, велотрек

9. Стефані Райс (Stephanie Rice), Австралія, плавання

10. Тетяна Головін, Франція, теніс

З 11 по 50 місце журнал розташував:

11. Еллісон Фелікс (Allyson Felix), США, біг

12. Сюзанна Каллур (Susanna Kallur), Швеція, біг з бар`єрами

13. Наталі Кафлін (Natalie Coughlin), США, плавання

14. Хізер Міттс (Heather Mitts), США, футбол

15. Маргарита Гранбассі (Margherita Granbassi), Італія, фехтування

16. Люсьєна Аймар (Luciana Aymar), Аргентина, хокей на траві

17. Дженні Адамс (Jenny Adams), США, біг з бар`єрами

18. С`ю Бріджіт Бьорд (Sue Brigit Bird), США, баскетбол

19. Олена Ісинбаєва, Росія, стрибки з жердиною

20. Наїда Гомес (Naide Gomes), Португалія, стрибки в довжину

21. Марта (Marta), Бразилія, футбол

22. Шарлотта Крейг (Charlotte Craig), США, таеквондо

23. МіЛіза Барбер (MeLisa Barber), США, біг

24. Келлі Сазертон (Kelly Sotherton), Великобританія, семиборство

25. Катаріна Еммонс (Katerina Emmons), Чехія, кульова стрільба

26. Софі Едінгтон (Sophie Edington), Австралія, плавання

27. Рікарда Ліск (Ricarda Lisk), Німеччина, тріатлон

28. Крістін Аррон (Christine Arron), Франція, біг

29. Ана Іванович (Ana Ivanovic), Сербія, теніс

30. Брігітта Штеффен (Britta Steffen), Німеччина, плавання

31. Лейзел Джонс (Leisel Jones), Австралія, плавання

32. Альмудена Сід (Almudena Cid), Іспанія, художня гімнастика

33. Агнеш Савай (Agnes Szavay), Угорщина, теніс

34. Елізабет Бейсел (Elizabeth Beisel), США, плавання

35. Джесіка Енніс (Jessica Ennis), Великобританія, семиборство

36. Шантель Ньюбері (Chantelle Newbery), Австралія, стрибки у воду

37. Саня Річардс (Sanya Richards), США, біг

38. Дайяна Лопес (Diana Lopez), США, таеквндо

39. Аннабель Орм (Annabelle Orme), США, синхронне плавання

40. Аюмі Моріта (Ayumi Morita), Японія, теніс

41. Кеті Лівінгстон (Katy Livingston), Великобританія, п`ятиборство

42. Вероніка Кемпбелл-Браун (Veronica Campbell-Brown), Ямайка, біг

43. Серена Вільямс (Serena Williams), США, теніс

44. Гро Хаммерсенг (Gro Hammerseng), Норвегія, гандбол

45. Бронт Баррат (Bronte Barratt), Австралія, плавання

46. Кет Остерман (Cat Osterman), США, софтбол

47. Вінус Вільямс (Venus Williams), США, теніс

48. Катерина Бадурова (Katerina Bad’urova), Чехія, стрибки з жердиною

49. Олена Соболєва, Росія, біг

50. Дара Торрес (Dara Torres), США, плавання

Фото Top-50 на Інтернет-журналі Web TV Hub