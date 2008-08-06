На Сорочинському ярмарку чекають приїзду Саакашвілі
Ймовірно, разом з Ющенком
|Михайло Саакашвілі
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-губернатор Полтавської області Іван БЛИЗНЮК, відповідаючи на запитання журналістів.
«На сьогодні є така домовленість», - сказав він.
У Полтавській ОДА кореспондентові УНІАН також заявили, що готуються до приїзду Президента Грузії, який, за попередніми даними, може відбутися 16 серпня.
«16 серпня до Сорочинців повинен приїхати і Президент України Віктор ЮЩЕНКО», - сказав представник ТОВ «Сорочинський ярмарок»
Як повідомлялося, Національний Сорочинський ярмарок-2008 відбудеться у Великих Сорочинцях з 14 до 17 серпня. Про участь у ній уже заявили понад 200 підприємства області, України та країн СНД, а також численні приватні підприємці, народні майстри. Очікується приїзд іноземних делегацій з Аргентини, Азербайджану, Грузії, Угорщини та Литви.