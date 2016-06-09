У четвер, 9 червня, об 11:00 у бізнес-центрі «Парус» (м. Київ, Мечникова, 2) розпочнеться відкритий форум «ЧЕСНО. Фільтруй суд: через очищення – до справедливого суду». Форум стане першою подією в рамках нової кампанії Руху ЧЕСНО.

Рух ЧЕСНО був започаткований у 2011 році з метою очищення парламенту від недостойних депутатів. Сьогодні ми поставили собі за ціль активізувати суспільство задля очищення суддівського корпусу. В рамках кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!» буде зібрано та проаналізовано інформацію про понад 7 тисяч служителів Феміди. Заради цього свої зусилля об’єднали громадські організації Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), Центр UA, експерти судової групи Реанімаційного Пакету Реформ, адвокати та журналісти-розслідувачі.

Під час форуму буде представлено кампанію громадського контролю «ЧЕСНО. Фільтруй суд!» з першими результатами аналізу недоброчесних суддів. Громадські активісти, народні депутати України, адвокати та журналісти обговорять можливості очищення судової влади від недоброчесних суддів у світлі нещодавно ухвалених змін до Конституції та прийняття нового закону про судоустрій. Учасники форуму висловлять пропозиції, яким чином одягти мантії на чесних суддів.

Рух ЧЕСНО зібрав найгучніші кейси і покаже на форумі в інфографіках

- що трапилося з суддями, яких ловили на отриманні хабарів;

- як склалася доля судів, які відпускали негідників;

- чи звільнено суддів, які тероризували Майдан;

- скільки мільйонерів у вищих судах України;

- у якого судді землі за площею стільки, як 24 НСК “Олімпійський”;

- хто з суддів не має житла.

Участь у панельних дискусіях візьмуть:

Оксана СИРОЇД, заступник голови ВРУ; Павло ПЕТРЕНКО, Міністр юстиції України;Андреас фон БЕКЕРАТ, посол Швеції в Україні;Олександр САСЕВИЧ, член Ради суддів України, суддя Львівського окружного адміністративного суду;Єгор СОБОЛЄВ, народний депутат України;Тарас ШЕВЧЕНКО, співінціатор Руху ЧЕСНО, співголова Ради РПР, директор CEDEM; Михайло ЖЕРНАКОВ, головний експер судової групи РПР;Віталій ШАБУНІН, голова правління Центру протидії корупції;Олег РИБАЧУК, голова правління Центру UA; Роман МАСЕЛКО, адвокат Автомайдану; судді;експерти та журналісти-розслідувачі.

Захід триватиме з 11:00 до 13:30 год. у бізнес-центрі «Парус». Початок реєстрації о 10:30.

Для участі у Форумі зареєструйтеся за посиланням.

Акредитація ЗМІ обов’язкова: Тетяна Савченко, 098 061 99 39, Tsavchenko1985@gmail.com

Доєднуйтеся до сторінки івенту у фейсбук: https://www.facebook.com/events/749582465179153/