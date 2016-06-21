Прес-конференція "Як полегшити роботу медиків в АТО?"
21 червня (вівторок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Як полегшити роботу медиків в АТО?» з приводу підписання меморандуму про співпрацю між громадським рухом «Справедливість» В. Наливайченка та І Добровольчим Мобільним Шпиталем ім. М. Пирогова. В рамках майбутньої співпраці активісти відправлять на Схід новий мобільний лікувально-діагностичний модуль.
Учасники прес-конференції:
1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, лідер руху «Справедливість»
2. ГЕНАДІЙ ДРУЗЕНКО, співзасновник та керівник Першого Добровольчого Мобільного Шпиталю ім. М. Пирогова
3. ТАРАС КОНСТАНЧУК, керівник пограми «Армія Гідності»
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Після прес-конференції буде можливість взяти ексклюзивні коментарі у учасників.
Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)