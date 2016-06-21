21 червня (вівторок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Як полегшити роботу медиків в АТО?» з приводу підписання меморандуму про співпрацю між громадським рухом «Справедливість» В. Наливайченка та І Добровольчим Мобільним Шпиталем ім. М. Пирогова. В рамках майбутньої співпраці активісти відправлять на Схід новий мобільний лікувально-діагностичний модуль.

Учасники прес-конференції:

1. ВАЛЕНТИН НАЛИВАЙЧЕНКО, лідер руху «Справедливість»

2. ГЕНАДІЙ ДРУЗЕНКО, співзасновник та керівник Першого Добровольчого Мобільного Шпиталю ім. М. Пирогова

3. ТАРАС КОНСТАНЧУК, керівник пограми «Армія Гідності»

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Після прес-конференції буде можливість взяти ексклюзивні коментарі у учасників.

Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)