Чеське телебачення у Житомирі зняло фільм про злочини НКВС проти чехів

Чеське телебачення провело у Житомирі зйомки документального фільму "Злочини НКВС проти чехів в Україні".

Про це УНІАН повідомили у Державному архіві Житомирської області, з працівниками якого зустрічалися автори фільму - автор сценарію, науковець Мечислав БОРАК та інші члени творчої групи публічного телебачення Остравської телестудії (Чехія).

Зйомки проводилися на місцях масових репресій, зокрема. на Путятинській площі.

Фільм продовжать знімати у Львові та Києві, а 13 листопада цього року покажуть на чеському телебаченні.