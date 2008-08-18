У місті Стаханов на Луганщині під час заправки вибухнув автобус: жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 17 серпня на території автозаправної станції під час проведення заправки метанових балонів автобусу стався вибух без послідуючого горіння. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.